Brocante de La Voix de la femme libanaise

La Voix de la femme libanaise organise sa brocante annuelle traditionnelle au profit des familles dans le besoin. Celle-ci aura lieu dans le jardin de l’église Notre-Dame des Dons à Achrafieh, les jeudi 9 et vendredi 10 octobre de 10h à 18h, ainsi que le samedi 11 octobre de 10h à 12h.

