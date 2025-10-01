La cadette de Ben Ali placée sous contrôle judiciaire en France

La fille cadette de l'ancien autocrate tunisien Zine El Abidine Ben Ali, Halima, a été placée par la justice française sous contrôle judiciaire en attendant l'examen de son extradition vers la Tunisie, a-t-on appris mercredi de source judiciaire.

Arrêtée mardi en France à la demande des autorités tunisiennes, Halima Ben Ali « a été placée sous contrôle judiciaire » à la suite « de sa présentation devant le conseiller rapporteur » à Paris, explique cette source. Ce conseiller devait statuer sur son placement sous écrou extraditionnel ou sous contrôle judiciaire. Une audience devant la chambre de l'instruction, compétente en matière d'extradition, interviendra « ultérieurement, pour examiner le fond de la demande de remise des autorités tunisiennes », précise cette source judiciaire.

Echapper à la mise sous écrou « est une première bataille que nous venons de remporter », a salué mercredi dans un communiqué Samia Maktouf, avocate de Halima Ben Ali. « Nous allons nous battre pour convaincre » de « la nécessité impérieuse de rendre un avis défavorable à la demande d'extradition des autorités tunisiennes », poursuit Me Maktouf. « Nous avons confiance en la justice française pour protéger ma cliente contre l'arbitraire », ajoute encore l'avocate.

Selon cette dernière, Mme Ben Ali fait l'objet d'une notice rouge Interpol émise par la Tunisie pour des accusations de détournements de fonds. Elle précise que la trentenaire avait déjà été arrêtée à la demande de la Tunisie en 2018 en Italie, mais qu'elle avait obtenu sa libération. « Ma cliente n'a jamais commis de crime ou de délit et a quitté la Tunisie alors qu'elle était encore mineure », à 17 ans, a assuré mardi l'avocate. « On cherche à se venger de l'ancien chef d'Etat, son père, à travers elle ». Halima Ben Ali vit et travaille à Dubaï et allait prendre l'avion pour rentrer chez elle après un séjour de quelques jours à Paris lorsqu'elle a été interpellée à l'aéroport, a expliqué l'avocate, craignant « un lynchage » si elle est extradée en Tunisie.

Le 14 janvier 2011, Zine El Abidine Ben Ali avait fui son pays après 23 ans au pouvoir à l'issue d'une révolte populaire déclenchée par l'immolation en décembre 2010 d'un vendeur ambulant de Sidi Bouzid (centre-ouest), excédé par la pauvreté et les humiliations policières. Il était parti accompagné de sa seconde épouse Leila Trabelsi - l'une des personnalités les plus honnies de Tunisie-, leur fille Halima et leur fils Mohamed Zine El Abidine. L'ancien autocrate aura passé les huit dernières années de sa vie en exil en Arabie saoudite.