Affaire Raouché : le procureur général émet des avis de recherche

Le procureur général près la Cour de cassation, Jamal Hajjar, a émis mercredi des avis de recherche et d’enquête contre deux individus pour avoir projeté, la semaine dernière, les images de l’ancien secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et de son successeur Hachem Safieddine, sur la Grotte aux pigeons de Raouché à Beyrouth, rapporte l’Agence nationale d’information (Ani, officielle).

Cette décision intervient après la convocation des deux suspects, qui ont refusé de se présenter et dont l'identité n’a pas été révélée selon l'Ani. La projection, à laquelle participait notamment Wafic Safa, chef de l’unité de liaison et de coordination du Hezbollah et présumé instigateur de l’événement, a été organisée à l’occasion de la première commémoration de l'élimination de Nasrallah et Safieddine lors de la récente guerre opposant la formation chiite à Israël.

Contacté par L’Orient-Le Jour, le procureur n’était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

L’événement avait eu lieu en violation d’une décision administrative du mohafez (gouverneur) de Beyrouth, Marwan Abboud, qui avait limité le nombre de participants et interdit toute projection lumineuse des portraits des responsables du Hezbollah sur la Grotte aux pigeons. Après cette infraction, le Premier ministre Nawaf Salam avait affirmé avoir demandé aux services concernés « d’arrêter les responsables ». L’incident a également suscité des tensions entre le président de la République, Joseph Aoun, et M. Salam, qui a dénoncé l’inaction de l’armée et des forces de l’ordre pour empêcher ces débordements.

Mardi, M. Aoun et M. Salam se sont rencontrés au palais de Baabda et, selon une source proche de la réunion, le président libanais a estimé qu’il n’était pas opportun de critiquer l’armée pour ne pas s’être impliquée dans l’affaire de Raouché. La même source a indiqué que M. Salam s’est montré compréhensif, mais a souligné l’importance que les décisions de l’État soient appliquées.