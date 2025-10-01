Raggi reçoit les lettres de créance du nouvel ambassadeur des EAU

Le ministre libanais des Affaires étrangères Joe Raggi a reçu mercredi les lettres de créance du nouvel ambassadeur des Émirats arabes unis au Liban, Fahd Salem el-Kaabi, huit mois après la réouverture de l'ambassade des Émirats arabes unis au Liban, qui était restée fermée plusieurs années en raison des tensions politiques entre Abou Dhabi, à l'instar d'autres pays du Golfe, et Beyrouth en raison de l'influence du Hezbollah sur la scène politique.

L'ambassadeur el-Kaabi est arrivé à Beyrouth mardi, après avoir été nommé le 8 septembre par le président des Émirats, Mohammed ben Zayed al-Nahyane.

Lors de sa réunion avec le diplomate, M. Raggi a salué « le retour de la représentation diplomatique des Émirats arabes unis au Liban au niveau d’ambassadeur après la période de tension qui a assombri les relations au cours de la période précédente », selon l’Agence nationale d’information (ANI) officielle. Le ministre a également souhaité au diplomate le plein succès dans ses nouvelles fonctions.

Les Émirats arabes unis avaient annoncé en janvier 2025 la réouverture de leur ambassade au Liban. Abou Dhabi avait ensuite annoncé le 4 mai la levée de l’interdiction de voyager vers le Liban. En 2021, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, Bahreïn et le Koweït avaient rappelé leurs diplomates du Liban à la suite de propos polémiques tenus par l’ancien ministre de l’Information Georges Cordahi concernant la guerre qui était alors menée par l’Arabie saoudite au Yémen contre les rebelles houthis. Cette décision des monarchies du Golfe avait également, et surtout, été prise pour marquer leur désapprobation de l'influence du Hezbollah sur la politique libanaise. Les tensions s'étaient allégées avec l'arrivée au pouvoir du président Joseph Aoun, en janvier 2025, et la formation du gouvernement de Nawaf Salam le mois suivant, qui se sont engagés à désarmer un Hezbollah considérablement affaibli par la guerre l'ayant opposé à Israël entre octobre 2023 et novembre 2024. MM Aoun et Salam se sont depuis rendus à Abou Dhabi, respectivement en avril et mai. Depuis sa prise de fonctions le 9 janvier, le président s’est également rendu en Arabie saoudite ainsi qu’au Qatar, dans le but de rétablir des liens mis à mal avec les monarchies du Golfe.