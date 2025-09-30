Israël : le gouvernement confirme la nomination du nouveau chef du Shin Bet

Le gouvernement israélien a confirmé mardi la nomination du général David Zini, proposée par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, à la tête du Shin Bet, le service de sécurité intérieure.

"Le gouvernement a approuvé à l'unanimité la nomination du général David Zini à la tête du Shin Bet pour un mandat de cinq ans", a déclaré le bureau du chef du gouvernement dans un communiqué.

Elle avait déjà été validée le 25 septembre par le comité chargé des nominations des hauts fonctionnaires. La décision de M. Netanyahu en mai de nommer le général Zini à ce poste avait été jugée "illégale" par la procureure de l'Etat, mais la commission avait décidé de passer outre.

Le général à la retraite se serait opposé aux négociations pour la libération des otages et aurait qualifié le conflit entre Israël et les militants palestiniens de "guerre éternelle", des propos qui ont provoqué la colère des proches des otages.

Membre du mouvement sioniste religieux d'extrême droite, Zini a également fait l'objet d'une attention particulière en raison de ce que ses détracteurs qualifient de vision "messianique", une étiquette qu'il a lui-même endossée dans un discours prononcé en juin.

Ce terme est lié au mouvement des colons qui considèrent que la Cisjordanie et Gaza occupées appartiennent à Israël.

Fils d'immigrés venus de France et petit-fils d'une survivante du camp d'extermination nazi d'Auschwitz, le général Zini était chef du commandement de la formation au sein de l'armée israélienne et à la tête du corps d'état-major général.

Sa nomination fait suite au limogeage par Netanyahu du chef du Shin Bet, Ronen Bar, après une longue bataille avec le procureur général.

Défendant son choix, M. Netanyahu a déclaré mardi que "la réalité après le 7-Octobre exigeait un nouveau chef du Shin Bet venant de l'extérieur de l'organisation", faisant référence à l'échec des services de renseignement qui a précédé l'attaque sans précédent menée par le Hamas contre le sud d'Israël en 2023.

Le général Zini prendra officiellement ses fonctions le 5 octobre.

glp/dcp/mm/liu

© Agence France-Presse