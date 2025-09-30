Menu
Dernières Infos - Gaza

Des points du plan Trump « nécessitent des clarifications et des négociations », selon le PM qatari


L'OLJ / le 30 septembre 2025 à 19h49

Des points du plan Trump « nécessitent des clarifications et des négociations », selon le PM qatari

Le Premier ministre qatari, Mohammad ben Abdulrahman Al-Thani, lors d'une conférence de presse sur l'accord de trêve à Gaza, le 15 janvier 2025. Photo Karim Jaafar/AFP

Le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed ben Abdelrahman al-Thani, a affirmé mardi que le plan présenté par l’administration Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza « atteint un objectif principal en prévoyant l’arrêt des hostilités », mais comporte aussi selon lui « des points nécessitant des clarifications et des négociations ».

Dans une interview à la chaîne Al Jazeera, le responsable qatari a indiqué que Doha avait remis la veille le document à la délégation de négociation du Hamas, en précisant que « la discussion est restée générale » et qu’une réponse du mouvement palestinien « nécessitera un accord avec les autres factions ».

« Nous espérons que toutes les parties examineront la proposition de manière constructive et saisiront l’opportunité de mettre fin à la guerre », a-t-il poursuivi, soulignant que « le Hamas a fait preuve de responsabilité et a promis d’étudier le plan ».

M. Al Thani a par ailleurs affirmé que la priorité de son pays est de « mettre fin aux souffrances des Palestiniens à Gaza, à la famine, aux déplacements et aux tueries ». Selon lui, le document discuté « pose des principes qui demandent à être détaillés et discutés », notamment la question du retrait israélien de l'enclave et la future administration proposée pour gouverner le territoire, qui « sera abordée avec Washington et ne concerne pas Israël ».

Concernant la frappe israélienne du 9 septembre visant des dirigeants du Hamas à Doha, alors qu'ils s'étaient réunis pour examiner une précédente proposition de cessez-le-feu soumise par l'administration Trump, M. al-Thani a déclaré que « les excuses de Netanyahu ne sont pas une faveur, c’est le strict minimum », à propos des excuses formulées par le Premier ministre israélien à son homologue qatari lors d'un appel téléphonique arrangé par Donald Trump lundi. « Le plus important est l’engagement à ne plus nous agresser », a-t-il ajouté.

Le Premier ministre qatari a aussi estimé que « les pays arabes et islamiques ont œuvré pour maintenir les Palestiniens sur leur terre et parvenir à une solution à deux États », en ajoutant que « la phase actuelle des négociations est importante », même si elle « ne peut pas produire une formule parfaite », appelant à « construire sur la trajectoire actuelle et la rendre efficace ».

Enfin, il a noté que l’Égypte et la Turquie participent aux discussions en cours avec les Palestiniens, et que si le plan est accepté, « les pays arabes et islamiques sont prêts à contribuer à tout ce qui soutient les Palestiniens ». « Notre principale préoccupation, après la protection de notre pays, est de savoir comment nous pouvons contribuer à mettre fin à la guerre », a-t-il conclu.

