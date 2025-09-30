Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Distinction

Trump juge que ce serait « une insulte » contre les Etats-Unis s'il ne recevait pas le Nobel de la paix


AFP / le 30 septembre 2025 à 19h18

Un portrait de l'ancien président américain Ronald Reagan derrière le président américain Donald Trump lors de son annonce sur les médicaments à la Maison Blanche à Washington, le 30 septembre 2025. Photo Brendan Smialowski/AFP

Donald Trump a jugé mardi que ce serait « une insulte » contre les Etats-Unis s'il ne recevait pas le Nobel de la paix, dans un discours devant les généraux et amiraux américains convoqués à Quantico (Virginie), près de Washington.

« Ils le donneront à un gars qui n'a rien fait du tout », a dit le président américain, qui se vante d'avoir mis fin à de multiples conflits, en ajoutant devant ce rassemblement très inhabituel de hauts gradés: « Ce serait une grande insulte à notre pays. »

Donald Trump a jugé mardi que ce serait « une insulte » contre les Etats-Unis s'il ne recevait pas le Nobel de la paix, dans un discours devant les généraux et amiraux américains convoqués à Quantico (Virginie), près de Washington.

« Ils le donneront à un gars qui n'a rien fait du tout », a dit le président américain, qui se vante d'avoir mis fin à de multiples conflits, en ajoutant devant ce rassemblement très inhabituel de hauts gradés: « Ce serait une grande insulte à notre pays. »

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés