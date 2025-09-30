Trump juge que ce serait « une insulte » contre les Etats-Unis s'il ne recevait pas le Nobel de la paix

Donald Trump a jugé mardi que ce serait « une insulte » contre les Etats-Unis s'il ne recevait pas le Nobel de la paix, dans un discours devant les généraux et amiraux américains convoqués à Quantico (Virginie), près de Washington.

« Ils le donneront à un gars qui n'a rien fait du tout », a dit le président américain, qui se vante d'avoir mis fin à de multiples conflits, en ajoutant devant ce rassemblement très inhabituel de hauts gradés: « Ce serait une grande insulte à notre pays. »