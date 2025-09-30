Une des filles de Ben Ali, Halima, arrêtée à Paris à la demande des autorités tunisiennes 

Un des filles de l'ancien autocrate tunisien Zine El Abidine Ben Ali, Halima, a été arrêtée en France à la demande des autorités tunisiennes, a-t-on appris mardi de source judiciaire.

Halima Ben Ali sera présentée mercredi « au parquet général pour notification de la demande d'arrestation provisoire » émise par les autorités tunisiennes, puis « devant le conseiller délégué pour statuer sur (son) placement sous écrou extraditionnel ou sous contrôle judiciaire », a-t-on ajouté de même source, sans préciser le motif exact de la demande de Tunis.

Une audience devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel, compétente en matière d'extradition, aura lieu « ultérieurement », précise cette source judiciaire.

Le 14 janvier 2011, Zine El Abidine Ben Ali avait fui son pays après 23 ans au pouvoir à l'issue d'une révolte populaire déclenchée par l'immolation par le feu en décembre 2010 d'un vendeur ambulant de Sidi Bouzid (centre-ouest), excédé par la pauvreté et les humiliations policières.

L'ancien autocrate aura passé les huit dernières années de sa vie en exil en Arabie Saoudite.