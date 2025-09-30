L'ONU prête à augmenter l'aide humanitaire dès que possible

L'ONU a déclaré mardi rester prête à augmenter les flux d'aide humanitaire pour Gaza dès que les conditions le permettront, à la suite de l'annonce du plan de paix de Donald Trump pour le territoire palestinien.

Les Nations unies ont déclaré l'état de famine à Gaza le mois dernier, dénonçant l' « obstruction systématique » faite par Israël à l'arrivée d'aide humanitaire. Le plan en vingt points du président américain, révélé lundi, prévoit qu'une « aide complète sera immédiatement envoyée à Gaza » après l'entrée en vigueur d'un accord, « sans interférences » et via les Nations unies ainsi que leurs agences et la Croix-Rouge notamment.

Jens Laerke, un porte-parole de l'agence humanitaire des Nations unies (OCHA), a souligné que l'ONU n'était pas impliquée dans la rédaction du plan de paix. « Les Nations unies et leurs agences humanitaires sont bien sûr, comme nous l'avons fait depuis le début, prêtes, préparées et capables d'augmenter les livraisons d'aides à Gaza dès que cela sera possible, et dès que les conditions de sécurité seront remplies », a-t-il dit.

« L'aide est prête et disponible pour être acheminée sur place par différentes agences, et c'est le cas depuis longtemps », a-t-il ajouté devant la presse à Genève. « L'aide a bien entendu été financée par des donateurs, qui attendront de nous que nous la délivrions aux populations qui en ont besoin », a-t-il souligné.

Le plan américain, soutenu par de nombreux pays, prévoit un cessez-le-feu, la libération dans les 72 heures des otages retenus par le Hamas, le désarmement du mouvement islamiste qui dirige Gaza depuis 2007, le retrait par étapes de l'armée israélienne, le déploiement d'une force internationale et l'installation d'une autorité de transition. « Nous accueillons favorablement tous les efforts de médiation et nous sommes prêts à soutenir tout plan de paix en tout ce que nous sommes capables de faire, y compris la fourniture d'assistance humanitaire », a souligné la porte-parole de l'ONU Alessandra Velluci.