Dernières Infos - Diplomatie

Le Qatar dit avoir obtenu des garanties de sécurité après un échange avec Trump et Netanyahu


AFP / le 30 septembre 2025 à 14h30

Majed al-Ansari, conseiller du Premier ministre du Qatar et porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères, prend la parole lors de l’événement Global Citizen NOW: Impact Sessions, à New York, le 24 septembre 2025. Photo Rob KIM/AFP

Le Qatar a affirmé mardi avoir reçu des garanties sur sa sécurité de la part des Etats-Unis et une promesse d'Israël qu'il n'attaquerait plus le pays du Golfe, lors d'une conversation téléphonique entre les trois parties la veille. 

« Les assurances en matière de sécurité et les engagements qui ont été donnés » lors de cette conversation « par le président Trump et le Premier ministre israélien étaient très clairs » et assortis de « la garantie du président américain que le Qatar ne serait jamais attaqué », a déclaré le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed al-Ansari. Il s'est dit « satisfait » de ces « garanties », ajoutant que le Qatar avait aussi reçu « un engagement de la part d'Israël » de ne plus l'attaquer. 

