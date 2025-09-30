Nicole Kidman et Keith Urban se séparent après 19 ans de mariage
AFP /
le 30 septembre 2025 à 13h48
Nicole Kidman (à gauche) et Keith Urban assistent à la 22e édition des Hollywood Film Awards au Beverly Hilton Hotel, à Beverly Hills, le 4 novembre 2018. Photo Emma MCINTYRE/GETTY IMAGES/AFP
L'actrice Nicole Kidman et le chanteur de country Keith Urban, tous deux d'origine australienne, ont décidé de se séparer après 19 ans de mariage, a annoncé mardi le site people TMZ.
Nicole Kidman, 58 ans, et Keith Urban, 57 ans, qui s'étaient rencontrés en 2005 lors d'un gala organisé à Los Angeles en l'honneur de l'Australie, s'étaient mariés à Sydney en juin 2006. Le couple a donné naissance à deux filles, Sunday Rose et Faith Margaret, respectivement âgées de 17 et 14 ans. Nicole Kidman est également la mère de deux enfants, Bella, 32 ans, et Connor, 30 ans, adoptés au cours de son premier mariage (1990-2001) avec Tom Cruise.
En mai dernier, Keith Urban partageait encore des photos de lui et son épouse sur Instagram. L'actrice faisait de même en juin pour célébrer leur anniversaire de mariage. Le couple était apparu en juin lors d'un match de foot de la Coupe du monde des clubs, à Nashville (sud), où il résidait.
Nicole Kidman vient de boucler le tournage de la suite du film « Practical Magic » (« Les Ensorceleuses ») aux côtés de Sandra Bullock. De son côté, Keith Urban sillonne les routes américaines depuis mai pour promouvoir High, son onzième album studio.
