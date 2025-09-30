Menu
Conflit

Le Kremlin soutient le plan Trump pour Gaza, espère qu'il apportera la paix


AFP / le 30 septembre 2025 à 13h51

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avant une rencontre entre le président russe et le Premier ministre éthiopien, à Moscou, le 25 septembre 2025. Ramil SITDIKOV/AFP

Le Kremlin a dit mardi soutenir le plan de paix pour Gaza du président américain Donald Trump et espérer que cette proposition mettra un terme au conflit déclenché par l'attaque menée le 7 octobre 2023 par le Hamas contre Israël.

« Le Kremlin soutient toujours et accueille favorablement tous les efforts du président Trump visant à mettre fin à cette tragédie », a déclaré son porte-parole, Dmitri Peskov, lors de son briefing quotidien auquel participait notamment l'AFP. « Nous souhaitons que ce plan soit mis en œuvre et contribue à orienter les événements au Moyen-Orient vers une conclusion pacifique », a-t-il ajouté.

