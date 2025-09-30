Menu
Dernières Infos

Netanyahu dit qu'il n'a « pas du tout » accepté un Etat palestinien dans ses discussions avec Trump


AFP / le 30 septembre 2025 à 11h05

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche, le 29 septembre 2025. Photo REUTERS/Jonathan Ernst

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a nié avoir accepté le principe d'un Etat palestinien, dans une vidéo publiée mardi sur son compte Telegram après la présentation du plan de paix pour Gaza du président Donald Trump.

"Pas du tout, et ce n'est pas écrit dans l'accord", déclare M. Netanyahu dans en réponse à la question de savoir s'il a "accepté un Etat palestinien", "mais une chose a été clairement dite [au cours des discussions avec M. Trump]: nous nous opposerons fermement à un État palestinien".

Le plan pour Gaza présenté par M. Trump stipule qu'à terme, "les conditions pourraient enfin être réunies pour ouvrir une voie crédible vers l'autodétermination et la création d'un Etat palestinien".

