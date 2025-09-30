Menu
Netanyahu affirme que l'armée israélienne « restera dans la majeure partie de Gaza »


AFP / le 30 septembre 2025 à 10h59

Un tank israélien tirant en direction de la bande de Gaza, le 30 septembre 2025. Photo AFP / JACK GUEZ

L'armée israélienne « restera dans la majeure partie de la bande de Gaza », a déclare le premier ministre israélien dans une vidéo publiée mardi et rendant compte de sa visite à Washington.

« Nous récupérerons tous nos otages, vivants et en bonne santé, tandis que Tsahal [l'armée israélienne, NDLR] restera dans la majeure partie de la bande de Gaza », déclare M. Netanyahu après avoir apporté publiquement son soutien la veille à un plan de paix du président américain Donald Trump prévoyant à terme le déploiement d'une « force de stabilisation internationale » dans la bande de Gaza à mesure que l'armée israélienne s'en retirera.

« On nous dit : vous devez accepter les conditions du Hamas [...] Tsahal doit se retirer, et le Hamas peut se renforcer, contrôler la bande… Non, non, cela ne se passe pas ainsi », a-t-il ajouté dans cette vidéo en hébreu publiée sur son compte Telegram.

