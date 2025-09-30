Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Guerre

Smotrich qualifie le plan de Trump pour Gaza d' « échec diplomatique retentissant » pour Israël


AFP / le 30 septembre 2025 à 10h39

Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, lors d'une conférence de presse à Jérusalem, le 8 janvier 2023. Photo REUTERS / Ronen Zvulun

Le plan du président américain Donald Trump pour mettre un terme à la guerre à Gaza est « un échec diplomatique retentissant » pour Israël, a déclaré mardi le ministre israélien d'extrême droite Bezalel Smotrich, partenaire clef de la majorité du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Égrenant un certain nombre des dispositions de ce plan en 20 points, le ministre des Finances Bezalel Smotrich a qualifié l'ensemble de « mélange indigeste [...] démodé ». C'est « un retour à la conception d'Oslo [de 1993 ayant lancé un processus de paix israélo-palestinien aujourd'hui moribond], un raté historique de la chance la plus légitime au monde de se libérer enfin des chaînes d’Oslo, un échec diplomatique retentissant », ajoute-t-il sur X.

Ce plan, auquel M. Netanyahu a dit apporter son soutien lundi à Washington, est « un aveuglement et [un oubli] des leçons du 7 octobre » 2023, ajoute-t-il en référence à l'attaque sanglante du Hamas, suite à laquelle l'État hébreu a lancé son offensive sur Gaza.

Le plan du président américain Donald Trump pour mettre un terme à la guerre à Gaza est « un échec diplomatique retentissant » pour Israël, a déclaré mardi le ministre israélien d'extrême droite Bezalel Smotrich, partenaire clef de la majorité du Premier ministre Benjamin Netanyahu.Égrenant un certain nombre des dispositions de ce plan en 20 points, le ministre des Finances Bezalel Smotrich a qualifié l'ensemble de « mélange indigeste [...] démodé ». C'est « un retour à la conception d'Oslo [de 1993 ayant lancé un processus de paix israélo-palestinien aujourd'hui moribond], un raté historique de la chance la plus légitime au monde de se libérer enfin des chaînes d’Oslo, un échec diplomatique retentissant », ajoute-t-il sur X.Ce plan, auquel M. Netanyahu a dit apporter son soutien lundi...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés