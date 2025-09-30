Smotrich qualifie le plan de Trump pour Gaza d' « échec diplomatique retentissant » pour Israël

Le plan du président américain Donald Trump pour mettre un terme à la guerre à Gaza est « un échec diplomatique retentissant » pour Israël, a déclaré mardi le ministre israélien d'extrême droite Bezalel Smotrich, partenaire clef de la majorité du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Égrenant un certain nombre des dispositions de ce plan en 20 points, le ministre des Finances Bezalel Smotrich a qualifié l'ensemble de « mélange indigeste [...] démodé ». C'est « un retour à la conception d'Oslo [de 1993 ayant lancé un processus de paix israélo-palestinien aujourd'hui moribond], un raté historique de la chance la plus légitime au monde de se libérer enfin des chaînes d’Oslo, un échec diplomatique retentissant », ajoute-t-il sur X.

Ce plan, auquel M. Netanyahu a dit apporter son soutien lundi à Washington, est « un aveuglement et [un oubli] des leçons du 7 octobre » 2023, ajoute-t-il en référence à l'attaque sanglante du Hamas, suite à laquelle l'État hébreu a lancé son offensive sur Gaza.