Plan Trump pour Gaza: optimisme mesuré en Israël

La présentation du plan pour la fin de la guerre à Gaza par le président américain Donald Trump, soutenu par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, suscitait lundi soir un optimisme mesuré en Israël.

"Je suis plus optimiste, mais j'ai peur d'être encore déçue, vraiment peur, car nous avons tellement souffert avec des accords qui finalement nous ont explosé au visage", a réagi Hanna Cohen, la tante d'Inbar Hayman, la seule femme parmi les otages dont le corps est encore détenu dans Gaza.

Mme Cohen s'exprimait devant un bureau de l'ambassade américaine à Tel-Aviv aprés avoir participé à un rassemblement avec d'autres proches d'otages et des dizaines d'Israéliens.

Gal Goren, dont les deux parents ont été tués au kibboutz Nir Oz le 7-Octobre dans l'attaque du Hamas s'est aussi montré prudent.

"Nous essayons d’être optimistes aujourd’hui. Nous avons été très heureux d’entendre ce qu'a dit Trump, heureux de voir qu'il a entendu nos appels à mettre fin à cette guerre et à ramener tous les otages, les vivants comme les morts, à la maison", a-t-il dit.

Sur les 251 personnes enlevées le 7 octobre 2023, 47 sont encore retenues à Gaza dont 25 ont été déclarées mortes par l'armée israélienne.

Le Forum des familles, la principale organisation israélienne de proches d'otages à Gaza, a salué lundi le plan américain pour Gaza et appelé la communauté internationale à faire pression sur le Hamas pour qu'il l'accepte.

"Il s'agit d'un accord historique qui permettra à notre peuple de guérir, de mettre fin à la guerre et de tracer un nouvel avenir pour le Moyen-Orient", a déclaré le Forum des familles d'otages dans un communiqué.

"Le monde doit exercer une pression maximale pour s'assurer que le Hamas saisisse cette opportunité historique de paix", a-t-il ajouté.

Le chef de l'opposition israélienne Yaïr Lapid a publié un communiqué sur X affirmant que "le plan du président Trump est une bonne base pour un accord sur les otages et pour la fin de la guerre".

Si d'autres membres de l'opposition ont soutenu le plan Trump, l'aile droite de la coalition de M. Netanyahu est restée muette.

Les ministres d'extrême droite du gouvernement Netanyahu avaient menacé de quitter la coalition si la guerre s'arrêtait sans qu'Israël ait vaincu le Hamas.

L'attaque du Hamas contre Israël, qui a déclenché la guerre le 7 octobre 2023, a entraîné la mort de 1.219 personnes du côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles.

L'offensive israélienne menée en représailles sur Gaza a fait 66.055 morts, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, dont les données sont jugées fiables par l'ONU.

