Dernières Infos - Diplomatie

Trump publie son plan en 20 points pour Gaza


AFP / le 29 septembre 2025 à 21h34

L'homme d'affaires Jared Kushner (à gauche) et son père, l'ambassadeur américain en France et à Monaco Charles Kushner, assistent à une conférence de presse avec le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans la salle à manger d'apparat de la Maison Blanche à Washington, DC, le 29 septembre 2025. Photo ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Donald Trump a publié lundi son plan en 20 points pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, qui doit encore être accepté par les parties, prévoyant notamment qu'il préside un comité supervisant la transition dans le territoire palestinien.

Ce plan, dans lequel la Maison Blanche assure que « personne ne sera forcé de quitter Gaza », a été diffusé peu avant une conférence de presse conjointe entre le président américain et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Donald Trump a publié lundi son plan en 20 points pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, qui doit encore être accepté par les parties, prévoyant notamment qu'il préside un comité supervisant la transition dans le territoire palestinien.

Ce plan, dans lequel la Maison Blanche assure que « personne ne sera forcé de quitter Gaza », a été diffusé peu avant une conférence de presse conjointe entre le président américain et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

