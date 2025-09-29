La Corée du Nord n'abandonnera jamais le nucléaire, dit un ministre à l'ONU

La Corée du Nord n'abandonnera jamais son droit à être une puissance nucléaire, a affirmé lundi le ministre nord-coréen adjoint des Affaires étrangères lors d'un rare discours à l'Assemblée générale de l'ONU.

Alors que Pyongyang a déclaré en 2022 « irréversible » son statut de puissance nucléaire et l'a même gravé l'année suivante dans sa Constitution, « imposer la 'dénucléarisation' » à la Corée du Nord « revient à lui demander de céder sa souveraineté et son droit à exister », a déclaré Kim Son Gyong. « Nous n'abandonnerons jamais le nucléaire qui est notre loi nationale, notre politique nationale et notre pouvoir souverain, ainsi que notre droit à exister », a-t-il insisté.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s'est dit prêt la semaine dernière à reprendre contact avec les Etats-Unis si ces derniers renoncent à l'idée de priver son pays de ses armes nucléaires, selon les médias officiels de Pyongyang.

La Corée du Nord a procédé à six essais nucléaires entre 2006 et 2017 et a poursuivi depuis le développement de son arsenal malgré de lourdes sanctions internationales. La semaine dernière à la tribune, le nouveau président sud-coréen Lee Jae-myung avait lui insisté sur la nécessité de reconstruire la confiance avec son voisin du Nord et mettre fin « au cercle vicieux des tensions militaires ».