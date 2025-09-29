Menu
Dernières Infos - Sécurité

Rixe au poste des douanes libanaises à la frontière libano-syrienne


L'OLJ / le 29 septembre 2025 à 15h38

Rixe au poste des douanes libanaises à la frontière libano-syrienne

Des automobilistes fuyant le Liban vers la Syrie au poste frontière de Masnaa, dans l'est du Liban, le 24 septembre 2024. Photo Hassan Jarrah/AFP

Un grave incident a éclaté au poste de douanes à Masnaa, du côté libanais de la frontière libano-syrienne dans la Békaa, entre le chef du poste et un courtier. La dispute a ensuite dégénéré entre les agents des douanes d’une part, et le courtier de l’autre, des insultes ont été proférées de part et d’autre, et le chef du poste aurait même tiré des coups de feu pour séparer les hommes, selon notre correspondante Sarah Abdallah. L’atmosphère au poste de frontière était très tendue durant la dispute.

Le chef de département duquel relève le poste-frontière aux douanes s’est déplacé pour calmer les esprits et ouvrir une enquête en vue de déterminer les responsabilités, en attendant de pénaliser les responsables de l’incident. 

