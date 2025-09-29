Le Prix Havel des droits de l'homme décerné au journaliste ukrainien Maxime Boutkevitch

Le Conseil de l'Europe a décerné lundi son Prix des droits de l'homme Vaclav Havel au journaliste ukrainien Maxime Boutkevitch, libéré l'an dernier après avoir été capturé par les forces russes.

Le prix, qui porte le nom de l'ancien dissident puis président tchèque, est remis depuis 2013 par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui réunit 46 pays et sert de vigie de la démocratie et des droits de l'homme sur le continent. La Russie en a été exclue après son invasion de l'Ukraine en 2022.