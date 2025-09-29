L’Espagne interdit le transit d’armements américains vers Israël via les bases de Rota et Morón, selon El País

L'Espagne a interdit le transit par les bases de Rota (Cadix) et Morón d’avions ou de navires américains chargés d’armements, de munitions ou d’équipements militaires à destination d’Israël, de manière directe ou après une escale intermédiaire. L’information, rapportée par le quotidien espagnol El País dans un article publié lundi, cite deux sources « au courant des rouages du Comité conjoint hispano-américain, chargé de l’usage quotidien de ces deux bases.

Dans le cadre d’un accord signé en 1953, l’armée américaine utilise la base aérienne de Morón et la base navale de Rota, toutes deux situées dans le sud de l’Espagne, depuis plus de 70 ans.

Un porte-parole du département d'État américain avait exprimé son inquiétude concernant les mesures prises par l'Espagne visant à limiter l'accès aux ports et à l'espace aérien espagnols aux navires et avions transportant des armes à destination d'Israël, avait rapporté Reuters, le 10 septembre.

L'interdiction a lieu alors que l’Espagne a approuvé un embargo « total » sur les armes, avec Israël dans le viseur, dans le cadre d'un ensemble de mesures destinées à mettre un terme au « génocide à Gaza », selon les termes du Premier ministre Pedro Sánchez, le 23 septembre, même si celle-ci doit être approuvé par le Parlement. Pedro Sánchez avait déjà annoncé un embargo sur les armes le 8 septembre dans le cadre d'un ensemble de neuf mesures visant à « mettre un terme au génocide à Gaza ». Il est l'une des voix les plus critiques en Europe sur l'offensive menée par le gouvernement israélien à Gaza, lancée en réponse à l'attaque du 7 octobre 2023 orchestrée par le Hamas.