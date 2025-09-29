Le parti pro-européen PAS remporte les législatives en Moldavie

« Le peuple a gagné », a salué lundi le parti pro-européen PAS de la présidente Maia Sandu en Moldavie, au lendemain d'élections législatives sous haute tension qu'il a remportées sur fond d'accusations d'ingérence russe.

« Ce n'est pas le seul PAS qui a gagné les élections, le peuple a gagné (...) Le PAS a une majorité parlementaire, une majorité parlementaire pro-européenne seulement parce que vous nous avez offert cette confiance et cette chance », a déclaré Igor Grosu, le chef du PAS, évoquant « un combat extraordinairement difficile » face à l'ingérence de la Russie qui a utilisé des méthodes « sales ».

Le Parti Action et Vérité (PAS), au pouvoir depuis 2021 dans ce pays parmi les plus pauvres d'Europe, a obtenu 50,16% des suffrages, selon les résultats portant sur 99,91% des bulletins dépouillés, publiés par la Commission électorale sur son site internet. Selon les projections, il pourrait conserver sa majorité absolue au Parlement avec 55 sièges sur 101, contre 63 dans l'assemblée sortante.

Le PAS devance le Bloc patriotique prorusse, qui affiche un score de 24,16% et dont l'un des dirigeants, l'ancien président Igor Dodon (2016-2020), a appelé à une manifestation lundi dans la capitale, Chisinau. En troisième position figure, avec 7,97%, le Mouvement alternatif national (MAS) du maire de Chisinau, Ion Ceban, qui avait appelé à voter contre le PAS.

« Soupir de soulagement »

« Nous avons poussé un soupir de soulagement. Après une longue campagne (...) nous pouvons enfin respirer librement, et je crois qu'avec l'aide du gouvernement moldave actuel, la Moldavie rejoindra l'Union européenne », a réagi avec satisfaction Natalia Tagirta, femme au foyer de 42 ans de Chisinau. « C'est très agréable de se réveiller dans une Moldavie qui a choisi la bonne voie : paix, développement et stabilité », a abondé Nadir Grinco, 25 ans, qui travaille dans la communication et envisageait d'émigrer en cas de victoire des prorusses. Liuba Peribicovski, retraitée de 75 ans, a regretté en revanche un « résultat négatif » et réclamé que soit « prouvée l'ingérence » russe.

A l'étranger, le président du Conseil européen Antonio Costa a loué « un message fort et clair » des Moldaves qui « ont choisi la démocratie, la réforme et un avenir européen, face à la pression et à l'ingérence de la Russie ». Le président français Emmanuel Macron a estimé que « le choix des citoyens moldaves s'est affirmé avec force » malgré « ingérence » et « pressions ». Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que la Russie avait « échoué à déstabiliser la Moldavie ». Andrei Curararu, analyste du groupe de réflexion WatchDog, estime cependant que le Kremlin est susceptible de « recourir à des manifestations, à la corruption des députés PAS et à d'autres tactiques pour perturber la formation d'un gouvernement pro-européen stable ».

Appel à manifester

Igor Dodon, qui a revendiqué la victoire dimanche soir, a appelé les partis d'opposition et des membres de la société civile « à une manifestation pacifique devant le parlement » lundi midi (10H00 GMT) « pour défendre le vote des citoyens ». Muni d'un haut parleur, il s'était rendu dimanche soir devant la commission électorale pour menacer de ne pas reconnaître le résultat des élections « si pendant la nuit il y a des falsifications ».

Au total, 52,17% des électeurs moldaves ont pris part au scrutin dont l'enjeu dépassait celui de simples législatives: trancher entre la poursuite du rapprochement avec l'Union européenne ou un retour dans le giron russe. Un taux de participation légèrement en deçà des 52,3% des législatives de 2021, malgré l'enjeu. Le PAS, critiqué pour les difficultés économiques du pays, a limité son recul dans les urnes par rapport à 2021, où il avait recueilli 52,8% des voix. Chaque camp a accusé l'autre de manipulation et de tentative d'intimidation pendant la campagne.

Selon Igor Botan, directeur du centre de réflexion moldave Adept, la Moldavie n'a « jamais vu un tel niveau (d'ingérence étrangère) dans une campagne électorale » depuis l'indépendance en 1991 de l'ex-république soviétique, qui compte quelque 2,4 millions d'habitants et plus d'un million d'émigrés également appelés à voter.

Moscou a démenti les allégations d'ingérence, tandis que l'opposition moldave, largement prorusse, a accusé le PAS d'avoir planifié une fraude. Une vingtaine de partis et candidats indépendants étaient en lice pour le scrutin.