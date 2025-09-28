Le Danemark va interdire les vols de drones civils pour la sécurité du sommet européen

Le Danemark va interdire les vols de drones civils à partir de lundi sur son territoire pour assurer la sécurité du sommet européen qui réunira durant la semaine les chefs de gouvernement à Copenhague, a annoncé dimanche le ministère des Transports. De nouveaux drones ont été observés au-dessus de sites militaires danois dans la nuit pour la deuxième fois consécutive, a indiqué dimanche l'armée danoise, sans précisions sur les incidents ni la réponse de l'armée.

La présence mystérieuse de drones au Danemark et en Norvège depuis le 22 septembre a entraîné la fermeture de plusieurs aéroports, Copenhague pointant du doigt la Russie, qui nie toute responsabilité. Copenhague doit accueillir un sommet européen mercredi et jeudi.

« Le Danemark accueillera les dirigeants de l'UE la semaine prochaine, et nous accorderons une attention particulière à la sécurité. Par conséquent, de lundi à vendredi, nous fermerons l'espace aérien danois à tous les vols de drones civils », a déclaré le ministre des Transports, Thomas Danielsen, dans un communiqué. « De cette manière, nous éliminons le risque que des drones ennemis puissent être confondus avec des drones légaux et vice-versa », a-t-il ajouté.

Toute violation de cette interdiction est passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans, a précisé le ministère. Le ministre de la Justice, Peter Hummelgaard, a déclaré dans le même communiqué que l'objectif de cette interdiction était de simplifier le travail des forces de l'ordre. « La police est en état d'alerte renforcée, et nos autorités doivent utiliser leurs forces si nécessaire pour protéger les Danois et nos invités », ajoute le communiqué. Cette interdiction permettra à la police de ne pas avoir à « consacrer ses efforts aux drones civils », a-t-il encore dit.





Vigilance renforcée de l'Otan





La police danoise a déclaré samedi avoir reçu plus de 500 signalements de vols de drones de la part du public danois, dont la plupart ont été jugés sans intérêt. L'interdiction ne s'applique pas aux vols de drones militaires et aux drones exploités par l'Etat, y compris pour les opérations de police et d'urgence, ainsi qu'aux opérations de drones liées à la santé, a déclaré le ministère des Transports.

La Norvège voisine enquête également depuis samedi sur « d'éventuelles observations par des drones » à proximité de sa plus grande base militaire, Orland, où sont stationnés ses avions de combat F-35. Et l'Allemagne a déclaré samedi qu'elle allait autoriser son armée à abattre des drones après avoir repéré un « essaim » de drones non identifiés au-dessus de l'Etat régional de Schleswig-Holstein, dans le nord du pays, à la frontière avec le Danemark.

L'Otan a renforcé sa vigilance dans la Baltique à la suite de ces intrusions, a déclaré un porte-parole de l'alliance atlantique. Ces mesures renforcées comprennent le déploiement de multiples plateformes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, ainsi qu'au moins une frégate de défense aérienne, dans la région à l'ouest de la Russie, a déclaré Martin O'Donnell, porte-parole de l'alliance, lors d'une conférence de presse tenue dans la nuit de samedi à dimanche.

Les vols de drones non identifiés ont commencé quelques jours seulement après l'annonce par le Danemark de l'acquisition pour la première fois d'armes de précision à longue portée en raison de la menace représentée par la Russie « pour les années à venir ».

Les enquêteurs danois n'ont jusqu'ici pas réussi à identifier les responsables des vols de drones au-dessus du Danemark, mais la Première ministre, Mette Frederiksen, a pointé du doigt la Russie. « Il y a un pays qui représente une menace pour la sécurité de l'Europe, et c'est la Russie », a-t-elle dit cette semaine.

Moscou a déclaré jeudi « rejeter fermement » toute suggestion selon laquelle elle serait impliquée dans les incidents dans l'espace aérien danois. La Russie est par ailleurs accusée d'être à l'origine d'une irruption de drones dans l'espace aérien polonais le 10 septembre, un incident qui a provoqué une mobilisation d'avions de chasse de l'Otan.