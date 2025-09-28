Menu
Dernières Infos - Guerre de Gaza

Le Hamas dit avoir perdu le contact avec deux otages à Gaza-ville à cause des raids israéliens


AFP / le 28 septembre 2025 à 16h02

Sur cette vue aérienne, des Palestiniens inspectent les décombres d'un bâtiment détruit par une frappe israélienne dans le camp de réfugiés de Nousseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 28 septembre 2025. Photo AFP / EYAD BABA

La branche armée du Hamas a dit dimanche avoir perdu le contact avec deux otages dans Gaza-ville, à cause des raids israéliens, selon un communiqué. « Les Brigades Al-Qassam annoncent avoir perdu le contact avec deux prisonniers (...) suite aux opérations militaires brutales et aux violentes attaques dans les quartiers de Sabra et Tal al-Hawa, ces dernières 48h », dit ce communiqué.

« La vie des deux prisonniers est en réel danger, et les forces (israéliennes) doivent se retirer immédiatement au sud de la rue 8 et cesser les opérations aériennes pendant 24 heures à partir de 18h00 aujourd'hui afin de permettre des tentatives de sauvetage des prisonniers », ont écrit les Brigades Ezzedine Al-Qassam dans un autre communiqué.

Dans le passé, le mouvement islamiste avait déja annoncé avoir perdu le contact avec un otage israélo-américain, qui a été libéré quelques jours aprés cette annonce. Depuis le lancement de son offensive sur la ville de Gaza, l'armée israélienne a ordonné à plusieurs reprises aux Palestiniens de se diriger vers le sud. 

La Défense civile à Gaza, l'organisation de premiers secours, opérant sous l'autorité de mouvement islamiste Hamas, a fait état de A la tribune des Nations unies, Benjamin Netanyahu a promis vendredi de « finir le travail » contre le Hamas, malgré les vives condamnations internationales après l'intensification de l'offensive. 

L'attaque du 7 octobre 2023 a entraîné du côté israélien la mort de 1.219 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l'AFP à partir de données officielles. Sur les 251 personnes enlevées lors de l'attaque, 47 sont toujours retenues à Gaza, dont 25 considérées comme mortes par l'armée israélienne. L'offensive israélienne menée en représailles sur Gaza a fait 66.005 morts, en majorité des civils, selon les chiffres du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, jugés fiables par l'ONU.


