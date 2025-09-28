Le Hamas dit avoir perdu le contact avec deux otages à Gaza-ville à cause des raids israéliens

La branche armée du Hamas a dit dimanche avoir perdu le contact avec deux otages dans Gaza-ville, à cause des raids israéliens, selon un communiqué. « Les Brigades Al-Qassam annoncent avoir perdu le contact avec deux prisonniers (...) suite aux opérations militaires brutales et aux violentes attaques dans les quartiers de Sabra et Tal al-Hawa, ces dernières 48h », dit ce communiqué.

« La vie des deux prisonniers est en réel danger, et les forces (israéliennes) doivent se retirer immédiatement au sud de la rue 8 et cesser les opérations aériennes pendant 24 heures à partir de 18h00 aujourd'hui afin de permettre des tentatives de sauvetage des prisonniers », ont écrit les Brigades Ezzedine Al-Qassam dans un autre communiqué.

Dans le passé, le mouvement islamiste avait déja annoncé avoir perdu le contact avec un otage israélo-américain, qui a été libéré quelques jours aprés cette annonce. Depuis le lancement de son offensive sur la ville de Gaza, l'armée israélienne a ordonné à plusieurs reprises aux Palestiniens de se diriger vers le sud.

La Défense civile à Gaza, l'organisation de premiers secours, opérant sous l'autorité de mouvement islamiste Hamas, a fait état de A la tribune des Nations unies, Benjamin Netanyahu a promis vendredi de « finir le travail » contre le Hamas, malgré les vives condamnations internationales après l'intensification de l'offensive.

L'attaque du 7 octobre 2023 a entraîné du côté israélien la mort de 1.219 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l'AFP à partir de données officielles. Sur les 251 personnes enlevées lors de l'attaque, 47 sont toujours retenues à Gaza, dont 25 considérées comme mortes par l'armée israélienne. L'offensive israélienne menée en représailles sur Gaza a fait 66.005 morts, en majorité des civils, selon les chiffres du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, jugés fiables par l'ONU.



