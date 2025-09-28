Le Hamas affirme n’avoir reçu aucune nouvelle proposition de cessez-le-feu

Le mouvement palestinien Hamas a déclaré que, « contrairement aux informations relayées par les médias », il n’a reçu aucune nouvelle proposition des médiateurs impliqués dans les négociations de cessez-le-feu, selon un communiqué publié dimanche.

Le mouvement islamiste a précisé que « les négociations sont suspendues » après la tentative d’assassinat par Israël d’une délégation du Hamas à Doha le 9 septembre dernier, et qu’elles n’avaient pas repris depuis. Il a également assuré de sa «disposition à examiner toute proposition qui lui serait transmise par les médiateurs avec toute la positivité et le sens de responsabilité requis, et dans le respect des droits nationaux de (son) peuple».

De son côté, le Forum israélien des familles des otages a estimé « préoccupant » « le refus (du Premier ministre israélien Benjamin) Netanyahu de répondre au plan de cessez-le-feu de Trump » et a appelé « les États-Unis à ne pas le laisser faire échouer le plan », selon le quotidien Haaretz. L’administration Trump a élaboré un plan en 21 points visant à mettre fin à la guerre à Gaza et à libérer tous les otages, tout en encourageant les Palestiniens à rester dans l'enclave palestinienne, en écartant le Hamas du pouvoir et en créant une voie vers la fondation d’un futur État palestinien.

Une réunion est prévue lundi entre le président des États-Unis, Donald Trump, et le Premier ministre israélien, trois jours après l’allocution de M. Netanyahu à la tribune de l’ONU, lors de laquelle il a martelé qu'Israël « veut finir le travail aussi vite que possible » face au Hamas.



