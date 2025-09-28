Sarkozy n'espère « en aucun cas » être gracié, veut que son « honnêteté » soit reconnue

L'ex-président français Nicolas Sarkozy affirme qu'il n'espère « en aucun cas » être gracié après sa condamnation à 5 ans de prison ferme dans l'affaire dite du financement libyen, dans un entretien à paraître dimanche où il dit avoir l'ambition de faire reconnaître son « honnêteté ».

Le tribunal correctionnel de Paris a condamné jeudi l'ancien président à cinq ans de prison avec incarcération prochaine pour « association de malfaiteurs » en ce qu'il a « laissé ses proches collaborateurs » démarcher la Libye de Mouammar Kadhafi pour financer sa campagne victorieuse de 2007. Comme le Journal du dimanche lui demande s'il espère une grâce du président Emmanuel Macron, l'ex-chef de l'Etat répond: « En aucun cas ».

« Pour être gracié, il faut accepter sa peine, et donc reconnaître sa culpabilité. Jamais je ne reconnaîtrai ma culpabilité pour quelque chose que je n'ai pas fait. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour faire reconnaître mon honnêteté », ajoute-t-il, en concluant d'un « je vaincrai ».

La grâce ne s'applique qu'à une condamnation définitive et exécutoire, et n'est donc pas envisageable pour l'instant, Nicolas Sarkozy ayant fait appel du jugement. Dans cet entretien fleuve, il cite les mots de la présidente du tribunal à propos du document publié par le site d'information Mediapart en 2012 à l'origine de la procédure - une note en arabe sur un accord pour appuyer la campagne du candidat à l'Elysée. Selon la magistrate, « le plus probable est que ce document soit un faux ».

« S'il y a un faux, c'est qu'il y a eu des faussaires, des manipulateurs et donc un complot », estime Nicolas Sarkozy. « Dans un monde normal, c'est l'ensemble de l'accusation qui aurait dû s'écrouler. Or le tribunal a fait exactement le contraire », poursuit-il. Interrogé sur l'exécution provisoire dont est assortie sa peine de cinq ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt à effet différé, Nicolas Sarkozy indique qu'il s'attendait « à tout, mais pas à cela ». « Toutes les limites de l'État de droit ont été violées », affirme-t-il.

Nicolas Sarkozy a été convoqué le 13 octobre par la justice, qui lui indiquera alors à quelle date il sera incarcéré, probablement dans un « délai relativement proche » selon une source judiciaire.