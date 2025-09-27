Un an sans Nasrallah : la base populaire du Hezbollah dans tous ses états

Un graffiti à l’effigie de l’ancien chef du Hezbollah Hassan Nasrallah, le 23 septembre 2025, sur les décombres du souk historique de Nabatiyé au Liban-Sud, détruit par des bombardements israéliens l’année précédente. Matthieu Karam/L’Orient-Le Jour
Accrochés au mur, des portraits de Hassan Nasrallah, sous toutes ses couleurs, accueillent les clients. Dans cette boutique islamique du souk de Nabatiyé, avec vue sur les décombres, l’ancien chef du Hezbollah est devenu un regard figé sur des bibelots : sa silhouette répliquée en objet métallique ou sur un porte-clés. Dans ce commerce, qui avait volé en éclats durant la guerre de 66 jours avant d’être remis sur pied au bout d’un mois, Ihab* énumère les morts de sa famille, tous des combattants tués durant le dernier conflit : son oncle, ses cousins, le mari de sa tante… « Et tes amis aussi ! » renchérit Samar*, la vendeuse. « Le pire, c’était de perdre le sayyed. Il était le monde entier pour nous », affirme le jeune homme, qui ne veut révéler ni son prénom ni son « poste » au sein de la formation pro-iranienne. « Personne ne peut le...
