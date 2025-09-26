Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - ONU

Netanyahu : Un Etat palestinien serait un « suicide national » pour Israël


AFP / le 26 septembre 2025 à 17h20

Des Palestiniens récupèrent des colis d'aide humanitaire dans le centre de la bande de Gaza, le 26 septembre 2025. Eyad Baba/AFP

La création d'un Etat palestinien serait un « suicide national » pour Israël, a lancé vendredi le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, fustigeant la récente vague de reconnaissances par des pays occidentaux.

« Voici un autre message pour les dirigeants occidentaux : Israël ne vous permettra pas de nous imposer un Etat terroriste. Nous ne commettrons pas un suicide national parce que vous n'avez pas le courage de faire face à des médias hostiles et les foules antisémites qui réclament le sang d'Israël », a-t-il déclaré.

La création d'un Etat palestinien serait un « suicide national » pour Israël, a lancé vendredi le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, fustigeant la récente vague de reconnaissances par des pays occidentaux.

« Voici un autre message pour les dirigeants occidentaux : Israël ne vous permettra pas de nous imposer un Etat terroriste. Nous ne commettrons pas un suicide national parce que vous n'avez pas le courage de faire face à des médias hostiles et les foules antisémites qui réclament le sang d'Israël », a-t-il déclaré.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés