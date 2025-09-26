Israël a « écrasé l'essentiel de la machine terroriste du Hamas », assure Netanyahu

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est monté vendredi sur la tribune des Nations Unies sous les applaudissements de ses partisans invités dans le public et sous les huées de délégations qui ont quitté en masse la salle. Les délégués ont été rappelés à l'ordre lorsque M. Netanyahu a commencé son discours, le premier de la journée à l'Assemblée générale annuelle de l'ONU. Israël a « écrasé l'essentiel de la machine terroriste du Hamas » à Gaza, a assuré vendredi Benjamin Netanyahu. « Pendant l'année passée, nous avons frappé les Houthis, y compris hier (jeudi), nous avons écrasé l'essentiel de la machine terroriste du Hamas, nous avons estropié le Hezbollah, en éliminant la plupart de ses dirigeants et une grande partie de son arsenal », a-t-il déclaré. Désormais Israël « veut finir le travail » contre le Hamas « aussi vite que possible ». Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

