Israël a « écrasé l'essentiel de la machine terroriste du Hamas », assure Netanyahu
AFP /
le 26 septembre 2025 à 16h35
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d'un discours à l'ONU, le 26 septembre 2025. Michael M. Santiago/Getty Images/AFP
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est monté vendredi sur la tribune des Nations Unies sous les applaudissements de ses partisans invités dans le public et sous les huées de délégations qui ont quitté en masse la salle. Les délégués ont été rappelés à l'ordre lorsque M. Netanyahu a commencé son discours, le premier de la journée à l'Assemblée générale annuelle de l'ONU.
Israël a « écrasé l'essentiel de la machine terroriste du Hamas » à Gaza, a assuré vendredi Benjamin Netanyahu. « Pendant l'année passée, nous avons frappé les Houthis, y compris hier (jeudi), nous avons écrasé l'essentiel de la machine terroriste du Hamas, nous avons estropié le Hezbollah, en éliminant la plupart de ses dirigeants et une grande partie de son arsenal », a-t-il déclaré. Désormais Israël « veut finir le travail » contre le Hamas « aussi vite que possible ».
