Eurovision : vote début novembre à l'UER sur la participation d'Israël


AFP / le 26 septembre 2025 à 13h46

Des manifestants brûlant des drapeaux israélien et américain lors d'une manifestation contre la participation d'Israël à l'Eurovision à Bâle, en Suisse, le 17 mai 2025. Photo REUTERS/Christian Hartmann/File Photo

Les membres de l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER) se réuniront début novembre pour voter sur la participation d'Israël à l'Eurovision, après les appels de plusieurs pays européens au boycott, a indiqué l'organisation vendredi.

« Une lettre (...) a été envoyée aux directeurs généraux de tous nos membres pour les informer qu'un vote sur la participation au concours Eurovision de la Chanson 2026 aura lieu lors d'une réunion extraordinaire (...) qui se tiendra en ligne début novembre », a indiqué l'UER, à l'AFP.

