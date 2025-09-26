La Corée du Nord sur le point d'achever un missile nucléaire intercontinental, selon Séoul

Le président sud-coréen a affirmé jeudi que la Corée du Nord était « en phase finale » du développement d'un missile balistique intercontinental (ICBM) avec ogive nucléaire, capable d'atteindre les États-Unis.

« Que ce soit pour obtenir un levier dans les négociations avec les Etats-Unis ou pour sécuriser son propre régime, la Corée du Nord a continué à développer des missiles balistiques intercontinentaux capables d'envoyer des ogives nucléaires jusqu'aux Etats-Unis », a déclaré Lee Jae-myung, lors d'une visite à la Bourse de New York. Si le projet « ne semble pas être encore abouti », a-t-il souligné, « on dit qu'il en est à la phase finale ».

Depuis son entrée en fonction en juin, le président sud-coréen a cherché à améliorer les relations avec la Corée du Nord, à l'opposé de son prédécesseur Yoon Suk Yeol. A New York, il a déclaré que « l'objectif devrait être de geler le développement nucléaire, le développement des ICBM et les exportations ». L'arrêt de la production et du développement des armes nucléaires apporterait des « gains de sécurité majeurs », a-t-il soutenu.

Le président sud-coréen a estimé que le régime de Kim Jong Un produisait suffisamment pour fabriquer « environ 15 à 20 bombes nucléaires supplémentaires chaque année ». « Si rien n'est fait, leur nombre « continuera d'augmenter chaque année » et les missiles « deviendront plus sophistiqués », a-t-il averti.

Ces dernières années, Kim Jong Un a exclu toute idée de dénucléarisation et a renforcé ses liens militaires avec la Russie. Le dirigeant nord-coréen s'est dit prêt à reprendre contact avec les Etats-Unis si ces derniers renoncent à exiger que Pyongyang abandonne son programme d'armes nucléaires, ont rapporté en début de semaine les médias officiels nord-coréens.