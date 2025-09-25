Flottille pour Gaza : les avocats des membres français interpellent l'Etat

L'Etat doit « assurer publiquement et effectivement la protection » des membres français de la flottille internationale en route vers Gaza, qui affirme avoir été de nouveau attaquée par Israël, demandent leurs avocats dans un communiqué transmis jeudi à l'AFP.

« Nous appelons l’État français à assurer, publiquement et effectivement, la protection de nos concitoyens qui naviguent actuellement vers Gaza » affirment Mes Lucie Simon, Anouck Michelin, Raphaël Kempf, Romain Ruiz et Chirinne Ardakani. L'action de cette flotte est « strictement pacifique, humanitaire et légale », soulignent-ils.

La France est tenue de respecter le droit international humanitaire et de le faire respecter, et doit donc « prévenir dès maintenant toute interception illégale de la flottille en exigeant publiquement le respect de la liberté de navigation et l’accès de l’aide humanitaire à la bande de Gaza ». La France, sous peine de voir sa « crédibilité » écornée à l'international, doit aussi « protéger ses ressortissants: toute interception des passagers constituerait un crime de détournement de navire voire, selon les circonstances, de délits de violences volontaires commises sur nos concitoyens à l’étranger, qui relève de la compétence de nos juridictions ».

Dans une lettre ouverte distincte dont l'AFP a eu connaissance, l'association Avocats pour la justice au Proche-Orient demande au président français Emmanuel Macron et à Jean-Noël Barrot, ministre démissionnaire des Affaires étrangères, de « faire escorter la flottille par des navires de la marine française », favoriser des livraisons « directes » d'aide humanitaire à Gaza ou encore « adopter immédiatement les sanctions qui s'imposent ».

Des militants propalestiniens, dont l'eurodéputée française Rima Hassan (LFI), se trouvent à bord de cette flottille qui tente d'acheminer de l'aide humanitaire à Gaza. L'ONU et l'Union européenne ont condamné mercredi les « attaques » nocturnes au large de la Grèce contre la flottille. L'Italie et l'Espagne ont annoncé envoyer des navires pour assister, si nécessaire, les embarcations. Ces dernières veulent rejoindre la bande de Gaza pour « briser le blocus israélien », après deux tentatives bloquées en juin et juillet par Israël.

La guerre à Gaza, qui dure depuis bientôt deux ans, a été déclenchée par l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël le 7 octobre 2023. L'ONU a déclaré en août l'état de famine dans le territoire palestinien, soumis à un strict blocus par Israël depuis près de deux ans.