Frappes israéliennes sur Sanaa : les houthis font état de deux morts et 48 blessés

Les rebelles houthis ont annoncé qu'un raid aérien israélien mené jeudi sur la capitale yéménite Sanaa, qu'ils contrôlent, avait tué au moins deux civils et en avait blessé 48.

La « brutalité » israélienne « a fait plusieurs victimes civiles », a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé houthi, Anees Alasbahi, faisant état d'un bilan provisoire de « deux martyrs et 48 blessés ».



