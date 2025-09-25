Menu
Dernières Infos - Yémen

Frappes israéliennes sur Sanaa : les houthis font état de deux morts et 48 blessés


AFP / le 25 septembre 2025 à 18h17

Lors des funérailles à Sanaa, au Yémen, des proches portent les cercueils de membres des médias militaires houthis tués par des frappes israéliennes, le 16 septembre 2025. Photo Khaled ABDULLAJ/Reuters

Les rebelles houthis ont annoncé qu'un raid aérien israélien mené jeudi sur la capitale yéménite Sanaa, qu'ils contrôlent, avait tué au moins deux civils et en avait blessé 48. 

La « brutalité » israélienne « a fait plusieurs victimes civiles », a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé houthi, Anees Alasbahi, faisant état d'un bilan provisoire de « deux martyrs et 48 blessés ». 


