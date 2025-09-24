Trump propose aux pays de la région un nouveau plan pour Gaza, selon son émissaire

Le président américain Donald Trump a présenté aux pays de la région un nouveau plan en vue de mettre fin à la guerre à Gaza, a annoncé son émissaire, pendant que l'armée israélienne intensifie encore son offensive qui a fait mercredi des dizaines de morts.

L'émissaire américain Steve Witkoff a déclaré que Donald Trump avait présenté « un plan en 21 points pour la paix au Moyen-Orient et à Gaza », lors d'une réunion avec un groupe de pays arabes et musulmans qui s'est tenue mardi à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations unies.

« Nous sommes pleins d'espoir, et je dirais même confiants, que dans les jours à venir nous serons en mesure d'annoncer une sorte de percée », a-t-il dit.

Selon lui, ce plan, dont le contenu n'a pas été dévoilé, « répond aux préoccupations israéliennes ainsi qu'à celles de tous les voisins de la région ».

Les pays représentés ont affirmé que leurs dirigeants avaient « réitéré leur engagement à coopérer avec le président Trump ».

Après bientôt deux ans de guerre contre le Hamas, l'armée israélienne a lancé le 16 septembre une importante offensive aérienne et terrestre sur la ville de Gaza, le plus grand centre urbain du territoire palestinien, afin d'y éliminer ce qu'elle présente comme le dernier grand bastion du mouvement islamiste.

« Bombardements intenses »

La Défense civile de Gaza a annoncé mercredi que 40 personnes avaient été tuées, dont 22 dans une frappe aérienne sur un entrepôt où s'étaient réfugiées « des dizaines » de personnes, dont des enfants, près du marché Firas, dans l'est de Gaza-ville.

Plusieurs corps dont ceux de jeunes enfants ont été exhumés des décombres, a constaté un journaliste de l'AFP près de ce marché.

L'armée israélienne a dit à l'AFP avoir « frappé deux terroristes du Hamas dans le nord de la bande de Gaza », sans autre précision.

Mohamed Hajjaj, un Palestinien qui a perdu des membres de sa famille, a raconté que des « bombardements intenses » avaient eu lieu pendant la nuit sur la ville, située dans le nord de la bande de Gaza. « Nous sommes arrivés et avons trouvé des enfants et des femmes déchiquetés... Une vision d'horreur. »

La Défense civile a également rapporté que des tirs israéliens avaient fait huit morts près d'un centre de distribution d'aide dans le sud de Gaza.

« Ces distributions sont des pièges mortels et je conseille à tout le monde d'empêcher leurs enfants d'y aller », a déclaré à l'AFP Hosni Abou Amcha, un Palestinien dont le neveu a été tué.

Compte tenu des restrictions imposées aux médias à Gaza et des difficultés d'accès sur le terrain, l'AFP n'est pas en mesure de vérifier de manière indépendante les informations des différentes parties.

« Un appel au monde entier »

L'armée israélienne avait prévenu vendredi qu'elle allait frapper avec une « force sans précédent » Gaza-ville, afin d'anéantir le Hamas, dont l'attaque sanglante du 7 octobre 2023 en Israël a déclenché la guerre.

Ces opérations ont poussé à fuir des centaines de milliers de Palestiniens, alors que l'ONU estimait fin août à environ un million le nombre d'habitants dans la ville de Gaza et ses environs.

Mais de nombreux Palestiniens affirment que le voyage est trop cher et trop dangereux.

Thaer Saqr, 39 ans, a raconté qu'il avait quitté mardi Gaza-ville pour se diriger vers le sud du territoire assiégé avec sa femme, ses enfants et sa soeur.

« Les chars sur la route côtière ont ouvert le feu sur nous et ma soeur a été tuée ». « Je lance un appel au monde entier: aidez-nous ! », supplie-t-il, « je demande à Israël: vous voulez que nous évacuions, mais comment le faire alors que nous n'avons ni argent, ni moyen de transport, ni endroit où aller ? »

L'attaque du 7 octobre 2023 a entraîné du côté israélien la mort de 1.219 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l'AFP à partir de données officielles.

L'offensive israélienne menée en représailles sur Gaza a fait 65.419 morts, en majorité des civils, selon les chiffres du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, jugés fiables par l'ONU.