Frangié réaffirme sa confiance dans le Hezbollah et rend hommage à Nasrallah

Le chef du courant des Marada, Sleiman Frangié, a réaffirmé mercredi sa confiance dans le Hezbollah lors d’une interview à la chaîne Al-Manar. « Nous faisons confiance à la direction de la résistance, qui veille à l’unité du Liban (...) Le Hezbollah n’a pas perdu, ce qui s’est passé est un revers, pas une défaite », a-t-il déclaré en référence à la guerre qui a opposé le groupe chiite pro-iranien à Israël en 2023/2024.

Rendant hommage à l’ancien secrétaire général du parti chiite, Hassan Nasrallah, tué dans des frappes israéliennes massives sur la banlieue sud de Beyrouth il y a quasiment un an, le 27 septembre 2024, M. Frangié a estimé qu’il « était exceptionnel et un grand leader » et « a veillé sur le Liban ». « Il n’était pas un homme sectaire et s’est sacrifié pour la cause palestinienne », a-t-il insisté.

Israël mène régulièrement des frappes au Liban, affirmant cibler le Hezbollah, malgré un accord de cessez-le-feu conclu en novembre 2024 après plus d'un an d'hostilités, dont deux mois de guerre ouverte, avec parti chiite. L'État hébreu maintient, depuis la fin de la guerre, plusieurs positions dans le sud du pays. Sous pression américaine, le gouvernement libanais a demandé à l'armée d'élaborer un plan de désarmement du Hezbollah, très affaibli par la guerre. Le ministre des Affaires étrangères, Joe Raggi, a assuré que l'armée achèverait le désarmement des combattants dans la zone frontalière d'ici trois mois.