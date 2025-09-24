Six islamistes armés tués dans une opération de l'armée, selon le ministère de la Défense

Six islamistes armés ont été tués mardi soir par l'armée algérienne lors d'une opération « antiterroriste » près de Tebessa, dans l'extrême-est du pays, a annoncé le ministère de la Défense mercredi.

L'armée algérienne annonce régulièrement avoir arrêté ou tué des « terroristes », terme utilisé par les autorités pour désigner des islamistes armés restés actifs depuis la guerre civile (1992-2002).

« Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP (Armée nationale populaire) ont abattu, durant la nuit six terroristes », dans la zone de Tlidjene, dans la wilaya (préfecure) de Tebessa, a précisé le ministère dans un communiqué.

Six pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et « une quantité importante » de munitions ont été saisis lors de cette opération, selon la même source.

Le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et chef d'état-major de l'armée, Said Chengriha, « s'est rendu dans la zone de l'opération, où il a inspecté les unités militaires ayant participé à cette opération de qualité », selon le communiqué.

Cette opération « réitère encore une fois, la détermination et la résolution des unités engagées à assainir notre pays des résidus des groupuscules terroristes et à éradiquer ce fléau de notre territoire national », a souligné le ministère.

Cette « décennie noire » a fait quelque 200.000 morts, selon un bilan officiel.

Malgré la Charte pour la paix et la réconciliation de 2005 censée permettre de tourner la page des violences, des groupes armés continuent de mener des opérations sporadiques.

Début juillet, le ministère de la Défense avait indiqué que 35 « terroristes » avaient été « neutralisés » lors d'opérations menées par l'armée durant le premier semestre de 2025.



