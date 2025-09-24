L'avion de la ministre de la Défense espagnole victime d'un brouillage GPS au-dessus de Kaliningrad

L'avion de la ministre de la Défense espagnole a été victime mercredi d'un brouillage GPS en passant près de Kaliningrad, une enclave russe au sein de l'Union européenne, dans une zone où ces incidents sont fréquents, a indiqué une source de ce ministère.

« Il y a eu une tentative de brouillage du signal GPS », a expliqué cette source à l'AFP, ajoutant que l'avion dans lequel était Margarita Robles disposait d'un système crypté, et que cela n'avait pas « affecté » son vol à destination de la Lituanie. « Nous pouvons voir si quelqu'un essaie » de pirater l'appareil, a poursuivi cette source, précisant que « cela semble être habituel sur cet itinéraire, y compris pour les vols commerciaux » dans cette zone proche de la mer Baltique et écartant l'idée que l'avion de Mme Robles ait été spécifiquement visé.

« Tout le monde a le droit de voler et de se déplacer dans tout le territoire européen sans qu'il y ait, comme nous l'avons vécu ce matin, des interférences de la part de +nous savons très bien qui+ », a déploré la ministre après son atterrissage, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue lituanienne.

Kaliningrad est une enclave russe située entre la Lituanie et la Pologne, au sein de l'Union européenne.

Il y a trois semaines, l'avion à bord duquel voyageait la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen avait été victime d'un « brouillage GPS » en Bulgarie. Une porte-parole de Mme von der Leyen avait affirmé que la Russie était soupçonnée d'être derrière cet acte, mais la Bulgarie avait rapidement annoncé qu'elle n'ouvrirait pas d'enquête sur ces perturbations, fréquentes également dans cette partie d'Europe de l'Est.

La Suède enregistre depuis 2023 une forte augmentation des perturbations aériennes en provenance de Russie visant les systèmes de navigation par satellite, dont font partie les GPS, au-dessus de la mer Baltique, selon l'administration des Transports. Ces interférences, qui ont lieu quasi-quotidiennement, n'ont pas lieu qu'au-dessus des eaux internationales, mais désormais également sur certaines parties terrestres de la Suède.

L'aviation n'est pas la seule concernée. L'ensemble des infrastructures critiques utilisant ce système de satellites est touché, y compris la navigation maritime, selon l'administration des Transports.

Début juin, la Suède a soulevé le problème au Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), dont la Russie est un Etat membre, avec cinq autres pays riverains de la Baltique - Finlande, Estonie, Lituanie, Lettonie et Pologne. Malgré ces pressions, les perturbations « se sont au contraire intensifiées » dans la région, a regretté l'OACI.