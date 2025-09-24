Des dizaines de nouveaux morts dans l'intensification de l'offensive israélienne

Plusieurs dizaines de Palestiniens ont été tués mercredi selon la Défense civile dans des frappes israéliennes à travers la bande de Gaza, où Israël intensifie son opération militaire contre le Hamas à Gaza-ville.

La Défense civile, organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du Hamas, ainsi que les hôpitaux ont évoqué plusieurs opérations de l'armée israélienne ayant eu lieu au cours de la nuit de mardi à mercredi, principalement dans la ville de Gaza, mais aussi dans le sud du territoire palestinien, entre Rafah et Khan Younès. La Défense civile a déclaré que 40 personnes avaient été tuées dont 22 après une frappe aérienne sur un entrepôt où s'étaient réfugiés « des dizaines » de personnes, dont des enfants, près du marché Firas, dans l'est de la ville de Gaza.

Sollicitée par l'AFP sur ces allégations, l'armée israélienne a dit se renseigner.

Plusieurs corps dont ceux de jeunes enfants ont été exhumés des décombres, a constaté un journaliste de l'AFP près du marché Firas. Mohamed Hajjaj, qui a perdu des membres de sa famille, a déclaré à l'AFP que des « bombardements intensifs » avaient eu lieu dans la nuit. « Nous sommes arrivés et avons trouvé des enfants et des femmes déchiquetés... Une vision d'horreur. »

Compte tenu des restrictions imposées aux médias à Gaza et des difficultés d'accès sur le terrain, l'AFP n'est pas en mesure de vérifier de manière indépendante les informations des différentes parties.

Dangers

L'armée israélienne a prévenu vendredi qu'elle allait frapper avec une « force sans précédent » Gaza-ville, après la fuite de centaines de milliers d'habitants face à une offensive majeure largement décriée par la communauté internationale.

Fort du soutien américain, Israël avait déjà annoncé il y a un peu plus d'une semaine le début d'une campagne militaire terrestre et aérienne dans le nord du territoire palestinien, pour y anéantir, dit-elle, le mouvement islamiste palestinien Hamas, dont l'attaque du 7 octobre 2023 en Israël a déclenché la guerre dans la bande de Gaza. Des images tournées mercredi par l'AFP montrent des nuages de fumée s'élever au-dessus de la ville de Gaza.

« Si vous n'êtes pas membre de l'aile militaire du Hamas, l'armée israélienne met tout en oeuvre pour éviter de vous faire du mal », annoncent des prospectus largués par l'armée sur la ville de Gaza. A Nousseirat, mardi soir, un photographe de l'AFP a vu des centaines de personnes, dont un jeune homme blessé aux jambes et portant encore une broche chirurgicale sur un genou, se diriger du nord vers le sud de la bande de Gaza.

L'ONU estimait fin août à environ un million le nombre d'habitants dans la ville de Gaza et ses environs. Selon l'armée israélienne, 550.000 personnes ont fui la zone depuis cette date, 450.000 selon la Défense civile de Gaza. Mais sur le terrain, de nombreux Palestiniens affirment que le voyage est trop cher et trop dangereux. Thaer Saqr, 39 ans, a déclaré mercredi à l'AFP qu'il avait quitté le quartier de Cheikh Radouane à Gaza la veille pour se diriger vers le sud avec sa femme, ses enfants et sa soeur. « Les chars sur la route côtière ont ouvert le feu sur nous, et ma soeur a été tuée », a-t-il dit en précisant qu'ils étaient alors tous retourné à Gaza-ville pour être soignés.

« Comment faire ? »

« Je lance un appel au monde entier: aidez-nous ! », supplie-t-il, « je demande à Israël: vous voulez que nous évacuions, mais comment le faire alors que nous n'avons ni argent, ni moyen de transport, ni endroit où aller ? » L'armée renvoie les habitants vers une « zone humanitaire » située dans la région côtière d'al-Mawassi, au sud, mais cette partie du territoire a déjà été visée par des frappes. Elle est par ailleurs très densément peuplée.

« Nous logeons chez des proches qui ont été déplacés il y a un mois et qui ont une tente près d’une école de l’Unrwa sur la plage, ils n'ont pas beaucoup de place, mais nous sommes obligés de rester chez eux jusqu'à ce que nous trouvions un emplacement pour installer notre propre tente », a expliqué Jamal al-Diri, 61 ans, après un voyage de sept heures depuis Gaza-ville.

La guerre dans la bande de Gaza a été déclenchée le 7 octobre 2023 par l'attaque du Hamas sur le sol israélien, qui a entraîné la mort de 1.219 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l'AFP à partir de données officielles. L'offensive israélienne menée en représailles sur Gaza a fait 65.419 morts, en majorité des civils, selon les chiffres du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, jugés fiables par l'ONU.