Pour le Japon, la reconnaissance de la Palestine n'est qu'une question de temps

Le Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba, a déclaré mardi à la tribune de l'ONU que la reconnaissance de l'Etat de Palestine par Tokyo n'était qu'une question de temps, se déclarant « indigné » par les récents propos de responsables israéliens.

La France et plusieurs autres pays parmi lesquels le Royaume-Uni et le Canada ont reconnu lundi « l'Etat de Palestine », tentant de renforcer la pression sur Israël pour mettre un terme à sa guerre en cours depuis près de deux ans avec le Hamas dans la bande de Gaza. Désormais, au moins 150 pays sur 193 Etats membres de l'ONU reconnaissent l'Etat de Palestine, selon le décompte de l'AFP.

« Je suis profondément indigné par les déclarations de hauts responsables du gouvernement israélien qui semblent rejeter catégoriquement l'idée même de la construction d'un Etat palestinien », a déclaré Shigeru Ishiba. « Pour notre pays, la question n'est pas de savoir s'il faut reconnaître un Etat palestinien, mais quand. Les actions unilatérales persistantes du gouvernement israélien sont inacceptables », a-t-il ajouté. « Je tiens à affirmer clairement que si de nouvelles actions entravent la réalisation d'une solution à deux Etats, le Japon sera contraint de prendre de nouvelles mesures en réponse », a ajouté le Premier ministre nippon.

La récente vague de reconnaissances survient dans le contexte d'une escalade de la violence en Cisjordanie, où le gouvernement israélien ne fait pas mystère de son désir d'annexion de territoires palestiniens, et quelques jours après le début d'une offensive majeure de l'armée israélienne sur Gaza-ville. De son côté, le président américain, Donald Trump, a estimé que la reconnaissance d'un Etat de Palestine constituerait une « récompense » pour les « atrocités » commises par le Hamas, en référence à l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre 2023 en Israël, qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza. Le Japon, membre du G7, est un proche allié des Etats-Unis. Ailleurs en Asie, la Corée du Sud et Singapour ont refusé de reconnaître la Palestine comme Etat.

« Le terrorisme infligé par le Hamas et la dévastation à Gaza dont nous sommes témoins aujourd'hui ont profondément attristé beaucoup de gens », a également déclaré M. Ishiba lors de son intervention à New York. Pour lui, « ce qui compte le plus, c'est que la Palestine puisse exister d'une façon durable, en cohabitant en paix avec Israël ». « Nous invitons la Palestine à assumer son rôle de membre responsable de la communauté internationale. La partie palestinienne doit mettre en place un système de gouvernance garantissant la responsabilité », a-t-il ajouté.