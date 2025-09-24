Les journaux arabes d’Amérique latine à l’honneur

L’inauguration d’une exposition sur « le voyage libanais en Amérique latine » (« The Lebanese Journey in Latin America »), doublée d’une table ronde sur « la diplomatie au-delà des océans : 80 ans de relations entre le Liban et l’Amérique latine », seront organisées par la Bibliothèque et le Centre d’études et cultures de l’Amérique latine (CECAL) de l’Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK), le jeudi 25 septembre. L’exposition présentera une sélection d’archives et de publications en arabe, portugais et espagnol. Ces documents mettent en lumière le riche patrimoine culturel de la diaspora syro-libanaise en Amérique latine sur près de deux siècles.

La table ronde, qui se déroulera à 16h à la Bibliothèque de l’USEK, dans son campus à Kaslik, portera sur « les relations diplomatiques entre le Liban et l’Argentine, le Brésil, le Chili, le Mexique et l’Uruguay », avec des diplomates de ces pays.

L’histoire commence en 1894, quand fut fondé à Campinas, au Brésil, le premier journal arabe en Amérique latine, al-Fayha (L’immensité) par Salim Balech, originaire de Zahlé. D’autres publications ont été lancées par la suite en Amérique latine, en langues arabe espagnole et portugaise. Le journal en arabe faisait figure d’école ambulante pour ces communautés d’émigrés. En voici quelques exemples : en 1909 le journal Khawater au Mexique, en 1912 le journal al-Murched au Chili, en 1914 la revue al-Mursal (missionnaire maronite) en Argentine, en 1933, la revue Usbat (La Ligue – Nova Andalusia) au Brésil…

En1950, les publications de journaux arabes en Amérique latine ont atteint des chiffres records : 95 au Brésil, 58 en Argentine, 17 au Mexique, 8 au Chili, 3 à Cuba et un titre en Uruguay. Les journaux circulaient dans tous les pays d’Amérique latine. Le continent était un véritable tremplin pour les intellectuels qui publiaient des articles, des recueils de poèmes…

Toutes ces œuvres ont enrichi la littérature du Mahjar (pays de l’émigration). L’USEK tente de garder des copies numériques et physiques de cette richesse du patrimoine de l’émigration dans la collection latino-américaine de sa bibliothèque (https://libguides.usek.edu.lb/latin-american-collection).