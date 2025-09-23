Trump raille l’ONU : « Un escalier et un téléprompteur défaillants »

Donald Trump a reproché mardi à l'ONU de ne pas l'avoir aidé dans ses diverses entreprises de paix, dans un discours devant l'Assemblée générale émaillé de moqueries.

« Les deux choses que j'ai eues des Nations unies, c'est un escalier mécanique défaillant et un téléprompteur défaillant », a ironisé le président des Etats-Unis à New York, en référence à des problèmes techniques autour de son intervention au siège de l'ONU, une institution qui selon lui « est très loin de réaliser son potentiel. »



