Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Etats-Unis

Trump raille l’ONU : « Un escalier et un téléprompteur défaillants »


AFP / le 23 septembre 2025 à 17h32

Le président américain Donald Trump boit de l'eau pendant son discours lors de la 80e Assemblée générale des Nations unies, à New York, le 23 septembre 2025. REUTERS/Jeenah Moon

Donald Trump a reproché mardi à l'ONU de ne pas l'avoir aidé dans ses diverses entreprises de paix, dans un discours devant l'Assemblée générale émaillé de moqueries.

« Les deux choses que j'ai eues des Nations unies, c'est un escalier mécanique défaillant et un téléprompteur défaillant », a ironisé le président des Etats-Unis à New York, en référence à des problèmes techniques autour de son intervention au siège de l'ONU, une institution qui selon lui « est très loin de réaliser son potentiel. »


Donald Trump a reproché mardi à l'ONU de ne pas l'avoir aidé dans ses diverses entreprises de paix, dans un discours devant l'Assemblée générale émaillé de moqueries.

« Les deux choses que j'ai eues des Nations unies, c'est un escalier mécanique défaillant et un téléprompteur défaillant », a ironisé le président des Etats-Unis à New York, en référence à des problèmes techniques autour de son intervention au siège de l'ONU, une institution qui selon lui « est très loin de réaliser son potentiel. »


Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés