La Norvège accuse la Russie d'avoir violé trois fois son espace aérien cette année

Le gouvernement norvégien a affirmé mardi que des appareils russes avaient violé l'espace aérien du pays scandinave à trois reprises cette année, des incidents qu'Oslo a qualifiés d' »inacceptables ». « La Russie a violé l'espace aérien norvégien à trois reprises ce printemps et cet été », a déclaré le Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Støre, dans un communiqué. « Nous ne pouvons pas établir s'il s'agit d'un acte délibéré ou d'une erreur de navigation. Quelle qu'en soit la cause, cela reste inacceptable, et nous l'avons clairement fait savoir aux autorités russes », a-t-il ajouté.

Ces trois violations de l'espace aérien, en mer ou au-dessus des terres, se sont produites après une décennie entière sans incident comparable, a relevé Oslo. Selon les détails fournis par le gouvernement, un chasseur russe SU-24 a d'abord traversé l'espace aérien norvégien pendant quatre minutes le 25 avril, puis un avion de transport L410 Turbolet pendant trois minutes le 24 juillet, et enfin un chasseur SU-33 pendant une minute le 18 août.

« Les incidents en Norvège sont d'une moindre ampleur que ceux survenus en Estonie, en Pologne et en Roumanie, tant en termes de lieu que de durée », a précisé M. Støre. « Il n'en demeure pas moins que ce sont des événements que nous considérons avec le plus grand sérieux », a-t-il précisé.

Membre de l'OTAN, la Norvège se présente souvent comme « les yeux et les oreilles » de l'Alliance atlantique dans le Grand Nord, où elle partage une frontière maritime et 198 km de frontière terrestre avec la Russie.