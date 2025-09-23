Le massacre de Bint Jbeil est le reflet de la « criminalité israélienne », estime Michel Moussa

Le député Michel Moussa a estimé dans un entretien accordé à la radio « Sawt Kel Lebnen » que le massacre survenu dimanche à Bint Jbeil « constitue une expression claire de la criminalité israélienne ».

Dimanche, une double frappe israélienne sur Bint Jbeil a tué cinq personnes, dont plusieurs enfants d’une même famille. Israël a revendiqué la frappe, affirmant avoir tué un membre du Hezbollah.

Michel Moussa, qui président la commission parlementaire des Droits de l'homme a également commenté les récents propos de l’émissaire américain Tom Barrack, qui avait jugé que tout ce que le Liban fait pour pérenniser le cessez-le-feu conclu fin novembre dernier entre Israël et le Hezbollah se limite à des paroles.

« Il ne fait aucun doute qu’il y a une forte pression sur le Liban, et les propos de l’envoyé américain Tom Barrack font partie de cette pression. Les Libanais doivent prendre les mesures nécessaires, notamment la solidarité entre tous les partis, afin de renforcer la position libanaise dans le processus de négociation avec Israël », a ajouté le député.