Dernières Infos - Gaza

Le Hamas doit rendre les armes, insiste le président palestinien


AFP / le 23 septembre 2025 à 00h05

Le président palestinien Mahmoud Abbas apparaît à l'écran alors qu'il s'adresse aux délégués lors d'une réunion de haut niveau des chefs d'État sur une solution à deux États entre Israël et les Palestiniens au siège des Nations unies à New York, aux États-Unis, le 22 septembre 2025. REUTERS/Eduardo Munoz

Le président palestinien Mahmoud Abbas a appelé lundi le Hamas à rendre les armes et condamné les attaques du mouvement palestinien du 7 octobre 2023 contre Israël, lors d'un discours par vidéo à l'ONU.

"Le Hamas n'aura aucun rôle dans le gouvernement, le Hamas et d'autres factions doivent rendre leurs armes à l'Autorité palestinienne", a insisté Mahmoud Abbas, privé de visa par les Etats-Unis pour assister à cette conférence sur la solution à deux Etats au siège de l'ONU à New York.

"Nous condamnons également les meurtres et la détention de civils, y compris les actes du Hamas le 7 octobre 2023", a-t-il ajouté, alors qu'Israël accuse depuis près de deux ans les responsables palestiniens de ne pas condamner ces attaques.

