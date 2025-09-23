Coral soutient « Bye Bike Cancer » : un périple de Paris à Beyrouth au profit du Centre du cancer des enfants

Fidèle à son engagement social et national, Coral soutient l’initiative « Bye Bike Cancer », menée par Ralph el-Khoury et Carla Jabbour, qui parcourent à vélo près de 5 000 kilomètres en deux mois à travers dix pays européens, de Paris à Beyrouth. Cette traversée a pour objectif de collecter des fonds destinés au Centre du cancer des enfants du Liban, institution emblématique qui accompagne depuis des années des centaines d’enfants et leurs familles dans leur combat contre la maladie.

Au-delà du défi sportif, ce périple incarne une véritable œuvre de solidarité et d’espérance. Chaque kilomètre franchi n’est pas seulement une distance parcourue, mais une victoire symbolique offerte aux enfants qui luttent quotidiennement avec courage. À travers cette initiative, Ralph et Carla rappellent qu’ensemble, au-delà des frontières et des difficultés, il est possible de transformer la douleur en force et de faire naître l’espérance.

En soutenant ce projet, Coral réaffirme les valeurs qui guident son action : solidarité, responsabilité et service du Liban et des Libanais. La société a entre autres fait du soutien sociétal et de la protection de l’environnement des piliers durables de sa responsabilité sociale, traduits en actions concrètes allant des bourses scolaires à divers programmes de développement durable.

« Coral se tient aux côtés de cette initiative, porteuse d’espoir et d’énergie positive pour notre société. Ce soutien illustre notre conviction profonde : lorsque la volonté et l’action individuelles – à l’image de ce message extraordinaire de Ralph et Carla – rencontrent l’appui collectif, elles peuvent se transformer en réalisations majeures, capables de changer des vies », a déclaré Oscar Yammine, président-directeur général du groupe.

Coral souligne enfin que le long périple que parcourent Ralph et Carla laissera indéniablement une empreinte durable et profonde. L’entreprise réaffirme son engagement à soutenir les initiatives responsables qui, comme celle-ci, contribuent à alléger la souffrance, à nourrir l’espérance et à renforcer la vitalité du Liban.