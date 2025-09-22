Le PSP annonce la libération de 24 détenus de Soueida

Le Parti socialiste progressiste a annoncé lundi la libération de 24 détenus de Soueida et promis que les efforts se poursuivent pour obtenir la libération de toutes les autres personnes enlevées, notamment les femmes, sur la base de la feuille de route établie par son ancien chef, le leader druze Walid Joumblatt.

« À la suite des contacts et des efforts continus déployés par le PSP depuis les événements sanglants de juillet, en vue de la libération de toutes les personnes enlevées et détenues originaires de Soueida, et après l'intensification des contacts ces deux derniers jours, 24 détenus originaires de Soueida ont été libérés aujourd’hui », souligne le communiqué du PSP repris par l'Agence nationale d'information (Ani, officielle). Le PSP révèle que des éléments ont « fait obstruction au dossier », et souligné que le dénouement a suivi la signature de l’accord tripartite entre Damas, Amman et Washington.

Cet accord a été signé le 16 septembre dernier pour pacifier la province syrienne à majorité druze de Soueida. La province avait été le théâtre d'affrontements meurtriers en juillet entre combattants druzes et bédouins sunnites, qui s'étaient étendus avec l'intervention des forces gouvernementales et de tribus venues d'autres régions. Les violences ont fait plus de 2.000 morts, dont 789 civils druzes « exécutés sommairement par balles par des membres des ministères de la Défense et de l'Intérieur », selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

« Les efforts se poursuivent pour obtenir la libération de toutes les personnes enlevées, en particulier les femmes, sur la base de la feuille de route établie par l'ancien président du PSP, Walid Joumblatt, qui a adopté l'accord tripartite entre Damas, Amman et Washington, poursuit le communiqué. Dans ce contexte, le PSP remercie toutes les parties qui ont soutenu et facilité la libération des personnes enlevées et le début de la résolution de la crise ».

L’OSDH a recensé 516 druzes enlevés dans la province de Soueida, dont 103 femmes, depuis le début des violences le 14 juillet. Le 16 septembre, Damas avait annoncé la création d'un poste de « chef de la sécurité intérieure » pour la ville de Soueida, confié à un chef druze local, dans une tentative d'apaiser les tensions.