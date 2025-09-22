Les pays de l'OTAN aggravent les tensions par leurs accusations « infondées », selon Moscou

Le Kremlin a accusé lundi les pays de l'OTAN d'aggraver les tensions avec leurs accusations « infondées » selon lesquelles la Russie a violé certains de leurs espaces aériens, l'Estonie ayant affirmé la semaine dernière que des avions de chasse avaient survolé son territoire.

« Nous considérons ces déclarations comme vides de sens, infondées et s'inscrivant dans la continuité d'une politique complétement effrénée qui consiste à attiser les tensions et à provoquer un climat de confrontation », a affirmé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, interrogé sur les accusations du pays balte lors de son briefing quotidien auquel participait notamment l'AFP.

Vendredi, trois avions de combat russes sont entrés dans l'espace aérien estonien et y sont restés pendant 12 minutes, déclenchant des protestations de l'OTAN et de l'Union européenne contre une nouvelle « provocation » russe, tandis que Moscou a démenti toute violation.

Les représentants des 32 pays de l'OTAN vont se réunir mardi matin à Bruxelles, à la demande de l'Estonie pour évoquer ces faits. Les tensions sont au plus haut entre Moscou et les pays de l'Otan depuis le début de l'offensive russe à grande échelle en Ukraine en février 2022. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit de son côté se réunir lundi « en réponse à la violation flagrante de l'espace aérien estonien par la Russie », a annoncé vendredi le ministère estonien des Affaires étrangères.

Début septembre, une vingtaine de drones russes sont entrés dans l'espace aérien polonais, dont trois ont été abattus par des avions polonais et des F-35 néerlandais, une première pour l'OTAN depuis sa création en 1949. Quelques jours plus tard, la Roumanie dénonçait à son tour la violation de son espace aérien par un drone russe.