Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Sécurité

Incursion russe en Estonie: l'OTAN va se réunir mardi matin


AFP / le 22 septembre 2025 à 12h18

Un drapeau de l'OTAN. AFP

Les représentants des 32 pays de l'OTAN vont se réunir mardi matin à Bruxelles, à la demande de l'Estonie, après une incursion russe vendredi dans l'espace aérien de ce pays balte, a indiqué lundi un responsable de l'Alliance. Cette réunion du Conseil de l'Atlantique nord (NAC), au niveau des ambassadeurs, aura lieu dans le cadre de l'article 4 du traité de l'OTAN, qui prévoit des consultations entre alliés en cas de menace sur l'un de ses membres.

Vendredi, trois avions de combat russes sont entrés dans l'espace aérien estonien et y sont restés pendant 12 minutes, déclenchant des protestations de l'OTAN et de l'Union européenne contre une nouvelle « provocation » russe, tandis que Moscou a démenti toute violation. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit de son côté se réunir lundi « en réponse à la violation flagrante de l'espace aérien estonien par la Russie », avait annoncé le ministère estonien des Affaires étrangères vendredi.

Cette incursion intervient après que la Pologne, également membre de l'OTAN, a signalé début septembre que des drones russes avaient violé à plusieurs reprises son espace aérien lors d'une attaque contre l'Ukraine. Varsovie a condamné une « agression ».

Les représentants des 32 pays de l'OTAN vont se réunir mardi matin à Bruxelles, à la demande de l'Estonie, après une incursion russe vendredi dans l'espace aérien de ce pays balte, a indiqué lundi un responsable de l'Alliance. Cette réunion du Conseil de l'Atlantique nord (NAC), au niveau des ambassadeurs, aura lieu dans le cadre de l'article 4 du traité de l'OTAN, qui prévoit des consultations entre alliés en cas de menace sur l'un de ses membres.Vendredi, trois avions de combat russes sont entrés dans l'espace aérien estonien et y sont restés pendant 12 minutes, déclenchant des protestations de l'OTAN et de l'Union européenne contre une nouvelle « provocation » russe, tandis que Moscou a démenti toute violation. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit de son côté se...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés