Incursion russe en Estonie: l'OTAN va se réunir mardi matin

Les représentants des 32 pays de l'OTAN vont se réunir mardi matin à Bruxelles, à la demande de l'Estonie, après une incursion russe vendredi dans l'espace aérien de ce pays balte, a indiqué lundi un responsable de l'Alliance. Cette réunion du Conseil de l'Atlantique nord (NAC), au niveau des ambassadeurs, aura lieu dans le cadre de l'article 4 du traité de l'OTAN, qui prévoit des consultations entre alliés en cas de menace sur l'un de ses membres.

Vendredi, trois avions de combat russes sont entrés dans l'espace aérien estonien et y sont restés pendant 12 minutes, déclenchant des protestations de l'OTAN et de l'Union européenne contre une nouvelle « provocation » russe, tandis que Moscou a démenti toute violation. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit de son côté se réunir lundi « en réponse à la violation flagrante de l'espace aérien estonien par la Russie », avait annoncé le ministère estonien des Affaires étrangères vendredi.

Cette incursion intervient après que la Pologne, également membre de l'OTAN, a signalé début septembre que des drones russes avaient violé à plusieurs reprises son espace aérien lors d'une attaque contre l'Ukraine. Varsovie a condamné une « agression ».