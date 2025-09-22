Evacuations aux Philippines et à Taïwan à l'approche du typhon Ragasa

Plus de 10.000 personnes sont réfugiées lundi dans des écoles et des centres d'évacuation aux Philippines, au moment où les fortes pluies et les vents violents du super typhon Ragasa s'abattent sur le nord du pays et le sud de Taïwan.

Le typhon, qui gagne en puissance à mesure qu'il se dirige vers le sud de la Chine, doit toucher terre à la mi-journée sur les îles Babuyan, aux Philippines. Ces îles peu peuplées se trouvent à environ 740 kilomètres au sud de Taïwan, dans le détroit de Luçon.

A 11H00 (03H00 GMT), des rafales pouvant atteindre 265 km/h ont été mesurées, a précisé le service météorologique national.

« Je me suis réveillé à cause du vent violent. Il frappait les fenêtres et faisait un bruit semblable à une machine en marche », raconte Tirso Tugagao, un habitant d'Aparri, une ville côtière de la province de Cagayan (nord).

Rueli Rapsing, responsable provincial de la gestion des catastrophes, a dit à l'AFP être prêt au « pire » avec son équipe.

Le président Ferdinand Marcos Jr a affirmé pour sa part sur Facebook que toutes les agences du gouvernement se trouvaient « en état d'alerte pour apporter de l'aide n'importe où et n'importe quand » si cela est nécessaire.

A Taïwan, les services météorologiques ont mis en garde contre un risque de « pluies extrêmement torrentielles » dans l'est de l'île. Des évacuations se déroulent dans les zones montagneuses près de Pingtung (sud), a décrit à l'AFP James Wu, officier des pompiers locaux.

« Ce qui nous inquiète le plus, c'est que les dégâts pourraient être similaires à ceux causés par le typhon Koinu il y a deux ans », a-t-il ajouté. Ce typhon avait provoqué l'effondrement de poteaux électriques et arraché des toits en tôle.

Les écoles et les bureaux gouvernementaux ont été fermés lundi dans la métropole de Manille et dans 29 provinces philippines, en prévision de fortes pluies.

« De graves inondations et glissements de terrain » sont attendus dans le nord de l'île principale de Luçon, a prévenu dimanche le spécialiste météorologique du gouvernement, John Grender Almario.

Le typhon survient au lendemain de manifestations qui ont vu des milliers de Philippins protester contre un scandale de corruption, impliquant des projets de contrôle des inondations mal construits ou jamais achevés.

Les cortèges majoritairement pacifiques ont été émaillés de violences dans l'après-midi et en début de soirée, lorsque des manifestants ont lancé des pierres. Des affrontements avec la police ont éclaté, entraînant des dizaines d'arrestations.

Chaque année, au moins 20 tempêtes ou typhons frappent les Philippines ou s'en approchent, les régions les plus pauvres du pays étant généralement les plus durement touchées.

Selon les scientifiques, le changement climatique provoque des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses partout dans le monde.