Berlin : la reconnaissance d'un Etat palestinien ne doit intervenir qu'à la fin d'un « processus » de solution à deux Etats

L'Allemagne a réaffirmé sa position selon laquelle la reconnaissance d'un Etat palestinien ne devrait intervenir qu'à la fin d'un processus de négociation d'une solution à deux Etats, face au nombre croissant de pays ayant fait état de cette reconnaissance.

« Une solution négociée à deux Etats est la voie qui peut permettre aux Israéliens et aux Palestiniens de vivre dans la paix, la sécurité et la dignité », a déclaré le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, avant son départ pour New York où il doit participer à l'Assemblée générale des Nations unies.

« Pour l'Allemagne, la reconnaissance d'un Etat palestinien se situe plutôt à la fin du processus. Mais un tel processus doit commencer dès maintenant », a-t-il ajouté.

Après presque deux ans de guerre dans la bande de Gaza, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie ont reconnu dimanche l'Etat de Palestine et devraient être suivis par la France et d'autres pays, lundi, à New York.

De son côté, l'Allemagne n'envisage pas cette reconnaissance à court terme et continue de la conditionner à la solution à deux Etats.

En raison du passé nazi, l’Allemagne est, avec les Etats-Unis, l'un des plus fervents soutiens d'Israël, et a même fait de la sécurité de ce pays « une, raison d'Etat » depuis 2008.

Selon les vérifications de l'AFP, au moins 145 pays sur les 193 membres de l'ONU reconnaissent déjà l'Etat de Palestine, en comptant le Royaume-Uni et le Canada - premiers pays du G7 à faire une telle reconnaissance.

Au moins 46 pays actuellement ne reconnaissent pas l'Etat de Palestine: les Etats-Unis et Israël en premier lieu.

Jusqu'au début de la guerre à Gaza, l'Europe de l'ouest et du nord était unanime sur la non-reconnaissance, exception faite de la Suède depuis 2014. Mais en 2024, Norvège, Espagne, Irlande et Slovénie ont suivi la voie de Stockholm.